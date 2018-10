Amy Winehouse : un biopic en préparation ? 

Il y a quelques temps, des bruits de couloirs annonçait un possible biopic sur Amy Winehouse mais jusqu'alors aucune confirmation n'avait été faite. Aujourd'hui, on peut d'ores et déjà se prépare, concrètement, au projet puisque la proposition d'un film a été approuvée par la famille de la chanteuse. Ce dernier devrait sortir prochainement et s'intitulera, Amy Winehouse : Back To Black.

La date précise n'est pas encore connue mais on sait que le tournage devrait commencer en 2019. L'idée d'un biopic autour d'Amy Winehouse ne surprend personne puisque nombreuses propositions ont déjà été faites. A la seule exception que celui-ci est le seul à avoir obtenu l'aval de la famille qui assure que jusqu'ici "ce n'était pas le bon moment". Le père de la chanteuse s'est exprimé et assure qu'aujourd'hui il est "désormais capable de célébrer la vie et le talent extraordinaire d'Amy" et que les profits générés par le film seront reversés à la Amy Winehouse Foundation afin de venir en aide aux personnes souffrant d'addiction à la drogue.

"On sait à travers la Amy Winehouse Foundation que l'histoire vraie de sa maladie peut aider beaucoup d'autres personnes qui ont peut-être vécu les mêmes problèmes." confie-t-il, au Guardian.

Côté casting, rien de confirmé. La famille d'Amy Winehouse veut cependant un casting irréprochable dont le portrait la montrerait "comme elle était... la marrante, la brillante,charmante et horrible personne qu'elle était". Pour le reste, on ne sait pas non plus si ses amis proches tels que Mark Ronson, Salaam Remi, Yasiin Bey ou encore Tony Bennett feront partie de l'aventure.

Sachez également que le documentaire Amy Winehouse -Back To Black sera disponible le 2 novembre prochain en digital, DVD et Blu-Ray. Cela vous aidera à patienter avant la sortie du biopic !