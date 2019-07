Amy Winehouse : Pour les 8 ans de sa mort, retour sur ses meilleures prestations (VIDEOS)

Elle était probablement l'une des chanteuses les plus talentueuses de sa génération. Emportée à l'âge de 27 ans, la chanteuse britannique s'était perdue dans le succès au point de se brûler les ailes. Toutefois, ses musiques demeurent. De Rehab à Back To Black en passant par Tears Dry On My Own, Amy Winehouse laisse derrière elle une discographie intemporelle. Et même si la jeune femme reste également célèbre pour ses excès, nous avons retrouvé quelques unes de ses plus belles prestations...

Back To Black

Tears Dry On Their Own

Rehab

Valerie