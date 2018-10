Amy Winehouse : Love is a Losing Game, un live inédit ressurgit (VIDEO) 

Back To Black, le DVD du documentaire évènement consacré à Amy Winehouse sera publié le 2 novembre prochain. Quelques jours à l'avance, un extrait live rare a été dévoilé sur la toile : Amy Winehouse y interprète Love is a Losing Game, un morceau à retrouver sur Back To Black, cet album incroyable qui témoigne encore (et toujours) du talent de la chanteuse. Dans ce film, on attend notamment des interviews de Mark Ronson et de Saleem Remi mais aussi une instrospection sur la composition (ainsi que l'enregistrement) de l'opus qui a changé la carrière d'Amy Winehouse.

En plus des interviews, quelques images d'un concert privé donné à Londres seront doncc à découvrir (l'extrait en est d'ailleurs tiré). C'était le 10 février 2008 et ce même soir, Amy Winehouse a gagné près de cinq Grammy Awards (dont celui de l'Album de l'Année). Aussi, notez que la famille de la chanteuse a confirmé récemment qu'un biopic serait tourné. Ajoutez à cela la tournée en hologramme et vous obtenez la preuve que le monde n'est pas encore prêt à laisser Amy Winehouse partir.