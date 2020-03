Amy Winehouse : le biopic annoncé par sa famille

C'est probablement l'une des artistes qui aura le plus marqué le monde la pop : disparue brutalement en 2011, l'interprète de Rehab a marqué toute une génération et, encore aujourd'hui, s'impose comme l'une des plus grandes voix de Grande-Bretagne. Alors évidemment, un biopic sur Amy Winehouse semblait évident : longtemps évoqué, ce dernier n'a pourtant pas été confirmé. Bonne nouvelle, le père d'Amy Winehouse a confirmé (en personne) que ce biopic aurait bien lieu.

« C'est quelque chose dont nous avons vraiment hâte. D'introduire de nouveau Amy aux gens, la vraie Amy. Celle qui aimait les gens et qui était aimée par tous ceux qui l'entouraient. Une vraie image positive d'Amy », a y-il ainsi confié au magazine britannique NME. Après les succès de Bohemian Rhapsody ou encore de Rocket Man, Amy Winehouse pourrait bien être la prochaine artiste a faire les beaux jours des biopics.