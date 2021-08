Amy Winehouse : La tournée hologramme est confirmée

Le projet de cette fameuse tournée aura fait parler : l'hologramme d'Amy Winehouse sur scène ? Beaucoup étaient contre. C'est dorénavant officiel, ce projet aura bel et bien lieu. Pour Marty Tudor, le directeur de Base Holograms, la tournée qui mettra en scène l'hologramme de la chanteuse disparue pourrait rencontrer le même succès que celles qui mettaient à l'honneur Whitney Houston et Buddy Holly : "On essaie de célébrer l'artiste", explique t-il.

Amy Winehouse

Il poursuit, dans les colonnes du Sun : "Tant pis pour moi si je présente Amy Winehouse telle qu'elle était à la fin. Franchement, je ne ferais pas ça... Je pourrais probablement dire que 80 % des artistes ont eu un problème quelconque, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou autre mais ce n'est pas ce qui fait leur génie. C'est ce que l'on veut célébrer avec Amy".

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir assister à l'un de ces concerts.