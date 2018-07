Amy Winehouse, Beyoncé et Jay-Z, Musilac... les news musique de la semaine !

Il s'en est passé des choses, cette semaine ! Les habitués du Virgin Tonic auront reconnu la référence mais cette fois, on ne vous parlera pas des punchlines de Camille ni même du Dernier Réveil. En fait, on revient avec vous (comme toujours) sur les news marquantes de la semaine ! Au programme, Musilac, Les Carter, Amy Winehouse ou encore Muse et Ed Sheeran.

Il y a tout juste une semaine, le britannique s'emparait du Stade de France deux soirs de suite. Et c'était incroyable !

Ed Sheeran a livré deux concerts parfaits au Stade de France

Ce week-end par contre, ce sont Beyoncé et Jay-Z qui s'y produiront. Et la bonne nouvelle si vous avez vos places pour la date du 15, c'est que vous n'aurez pas à choisir puisque le match sera retransmis !

Cette semaine, de vieilles photos d'Amy Winehouse ont fait surface - de quoi se souvenir du phénomène qu'elle était.

La légende Amy Winehouse

Après avoir livré un show calibré et parfait au Main Square, Depeche Mode était de passage à Musilac le 12 juillet dernier. Et nous, on est toujours aussi fans.

Enfin, le 12 juillet est à marquer d'une pierre blanche pour les Musers ! Le Drones World Tour était diffusé au cinéma et on imagine que les fans en ont pris plein les yeux.

Le Drones World Tour su Grand Ecran

Cette semaine, Twenty One Pilots a fait un retour fracassant avec un nouveau single, Jumpsuit.

Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news musicales !