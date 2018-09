Amy Winehouse : Back To Black, le nouveau documentaire qui rend hommage à son talent

"La musique est faite de fantôme", écrit NME. "Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas. Mais, ils sont là". Amy Winehouse est de ces fantômes, elle est de ces artistes géniaux disparus bien trop tôt, elle est de ceux qui ont laissé une trace indélébile dans l'Histoire de la musique. Celle qui régnait sur Camden Town est morte il y a sept ans et encore aujourd'hui, elle est omniprésente. On se souvient du film AMY, incroyablement poignant et on se souvient que, plus récemment, de vieilles photos ont fait surface. Bref, sa musique et sa personnalité ont rendu Amy Winehouse immortelle. D'ici quelques semaines, un nouveau documentaire (intitulé Back To Black) consacré à la chanteuse devrait d'ailleurs voir le jour.

Selon Billboard, ce nouveau film (que l'on doit à Eagle Vision) devrait nous plonger dans la création de l'excellent album Back To Black. On attend ainsi des images tournées en studio mais aussi les confidences de ceux qui ont la chance (ou le privilège) de travailler avec la chanteuse. Un premier trailer (dévoilé le 19 septembre dernier) annonce un film qui, indéniablement, mettra son talent à l'honneur.

Back To Black est attendu pour le 2 novembre 2018 en formats digital, DVD et Blu-Ray. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible en pré-commande.