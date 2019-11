Amour : 63% des femmes reprochent à leur conjoint de...

Certaines adorent, d'autres détestent ! Vous ne savez pas de quoi on parle ? C'est normal, on ne l'a pas dit. Car même nous on ne s'attendait pas à un tel chiffre lorsque Camille Combal a dévoilé les résultats de cette étude lors du Virgin Tonic ce matin. En effet, il semblerait que 63% des femmes reprochent à leur conjoint de ne JAMAIS leur offrir de fleurs. Un pourcentage qui en dit long sur la générosité de la gente masculine française et qui ne devrait pas ravir nos chers commerçants fleuristes.

Moyen idéal pour séduire ou se rabibocher après une engueulade, les fleurs apparaissent souvent comme la solution idéale. Mais attention, conseil pour le peu d'hommes (si l'on en croit l'étude) qui offrent des fleurs, il y a une signification selon la couleur de la plante mais aussi le type de fleur. Bref, Messieurs, si vous souhaitez être généreux, préparez-vous avant. Offrir la mauvaise fleur pourrait être pire que de ne rien offrir du tout !