Depuis sa participation à The Voice il y a trois ans, Amir vit un peu un conte éveillé. Le chanteur franco-israélien a été désigné en 2016 pour représenter la France à l’Eurovision et s’est classé à la 6e place avec son titre J’ai Cherché, un exploit pour le pays qui n’avait plus obtenu un aussi bon classement depuis bien des années. Cette performance propulsera Amir sur le devant de la scène et contribuera au succès de son second album Au Coeur de Moi qui a été certifié double disque de platine depuis. Alors qu’il est actuellement en pleine tournée dans la France entière, Amir vient de poster une photo de lui en studio sur les réseaux sociaux avec en commentaire « Si seulement je pouvais vous faire écouter ce que le prochain album vous réserve… » On aimerait bien aussi !

Si seulement je pouvais vous faire écouter ce que le prochain album vous réserve... ???????? Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 5 Avril 2017 à 3h49 PDT

Si rien n’est encore confirmé, le second album de l’interprète de On Dirait pourrait bien sortir d’ici fin 2017 si l’artiste est déjà en studio pour son enregistrement. Lors de notre rencontre avec Amir aux melty Future Awards 2017, il nous avait confié que « son deuxième album était à un stade très très avancé. » En attendant d’en savoir plus, sachez qu’Amir commentera l’Eurovision 2017 le 13 mai prochain en soutien à Alma qui se présentera avec le titre Requiem. La même success story qu’Amir l’attend t-elle ?