Amir : Rue de ma peine, la lyric video version karaoké dévoilée 

Direction Hong Kong ! Pour présenter son nouveau single, Amir a choisi une lyric video on ne pleut dépaysante. Comme Taylor Swift dans le clip de End Game, celui qui nous a défendus à l'Eurovision a opté pour un petit séjour en Asie avec, en bonus, un karaoké. Alors évidemment, même si on a les paroles sous les nez, on ne peut pas garantir de chanter aussi bien que lui. Mais bon, c'est l'intention qui compte, paraît-il.

Et si le thème du karaoké "kitsch des années 90" (pour reprendre ses termes) a été choisi, ce n'est pas uniquement pour amuser la galerie. En fait, c'est surtout parce que c'est justement ce qui le ramène à ses débuts, à l'époque où il a commencé à chanter. Et puisqu'Amir n'est pas le genre à faire les choses à moitié, il a trouvé de quoi vous occuper jusqu'à la sortie du clip : l'idée, c'est de vous filmer face à l'écran, chantant Rue de ma Peine. Vous savez ce qu'on dit, le ridicule ne tue pas (ou alors, on serait tous morts depuis un moment). A vos micros et amusez-vous en attendant la véritable vidéo ! Nous, on a encore un peu de pratique qui nous attend.