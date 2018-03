Amir reprend l'Hymne à l'Amour pour le Sidaction (VIDEO)

Vous le savez, ce week-end, nous nous sommes tous mobilisés pour le Sidaction - Virgin Radio en tête. Comme chaque année, un prime était donné sur France 2 avec toute une panoplie d'artistes venus défendre la cause. Parmi eux, on retrouve Amir : celui qui cartonne avec son deuxième albums (et ses deux singles, Etats d'Amour et Rue de ma Peine) y a interprété l'Hymne à l'Amour (par Edith Piaf). Et, avouons-le, on ne pouvait pas trouver meilleur titre pour défendre une cause telle que celle-ci.

Amir a livré une performance humble et poignant - à son image, donc. Quand il n'est pas sur les plateaux télé pour défendre des causes qui lui tiennent à coeur (rappelons qu'ils faisait partie de la troupe des Enfoirés), Amir défend son deuxième opus. Il sera d'ailleurs en concert à la salle Pleyel le 08 novembre prochain.