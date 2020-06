Amir repart en tournée en 2021 !

C'est officiel ! Amir a choisi la fin du confinement pour faire son grand retour dans les bacs. Après avoir passé plusieurs mois loin des plateaux télé et des studios, l'interprète de J'ai cherché vient d'annoncer son grand retour. Quelques jours après avoir dévoilé son single La Fête, le chanteur révélé par le télé-crochet The Voice vient d'annoncer qu'il prendrait d'assaut les routes de France pour une grande tournée de l'Hexagone. "Les amis #LaFête continue...⁣

On repart sur les routes en 2021 !! ????????????. Les premiers inscrits pourront gagner une rencontre en backstage" écrit⁣

celui qui avait participé à l'Eurovision en 2016. Une bonne nouvelle pour ses nombreux fans qui pourront l'applaudir tout près de chez eux !

Avec un lancement prévu le 23 février 2021 au Zénith d'Auvergne, la tournée d'Amir passera notamment par Lyon, Lille, Rouen, Rennes, Dijon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Nice, Grenoble, Amiens, Metz, Orleans et le zénith de Paris le 6 mars 2021. Plus d'une quinzaine de dates qui devraient s'envoler comme des petits pains dès le 19 juin prochain lors du lancement de la vente des billets. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.