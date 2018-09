Amir : Addictions aura sa réédition 

A l'aube de sa tournée des zéniths (prévue en 2019), Amir prépare une belle surprise à ses fans : l'interprète de J'ai Cherché a annoncé que le 9 novembre prochain sortirait la réédition de son album, Addictions. Sorti en octobre 2017, l'album regroupe de véritable hits - comme les Rues de ma Peine ou Etats d'Amour - et a surtout prouvé le talent de celui qui nous a représenté à l'eurovision. Non, Amir n'a pas été et ne sera jamais le chanteur d'un seul tube. Et justement, il l'a prouvé avec deux albums qui ont battu des records.

ELLE ARRIVE LE 9 NOVEMBRE !

14 titres INÉDITS, c’est presque comme un nouvel album non ? ????????#Addictour #Réédition pic.twitter.com/r36kr2t1xq

— ᴀᴍɪʀ (@Amir_Off) 20 septembre 2018

Ainsi, sachez que cette réédition est prévue pour le 9 novembre prochain et elle est pleine de surprises : au programme, 14 titres inédits ! Et forcément, il y a de fortes chances pour que le titre Longtemps figure sur la tracklist... en attendant le jour J, on vous invite d'ailleurs à revoir le clip !