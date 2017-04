Amir, à qui ses fans ont fait une très belle surprise trois ans après The Voice, n'a pas pu résister à piéger son public alors qu'il devait se produire sur scène à Ludres ce samedi soir, jour du premier avril ! Dans les coulisses, il a très bien préparé son plan et déclare au micro une très mauvaise nouvelle à ses fans juste avant le début du concert : "Je m'adresse à vous avec une annonce un petit peu gênante... En fait, depuis le début de la journée, j'ai la gorge complètement nouée. Malheureusement, j'ai la voix trop fatiguée pour pouvoir monter sur scène aujourd'hui. Mon guitariste Jérôme connaît très très bien les paroles des chansons et ce sera lui qui va me remplacer ce soir sur scène". Débarque ensuite son guitariste en question...

Heureusement pour le public, sa déception de ne pas voir Amir sur scène ne dure pas très longtemps. Après le premier couplet interprété par Jérôme le guitariste, les lumières s'éteignent et Amir prend le relais sur "Au Coeur de Moi". Une scène filmée que le chanteur a ensuite publié sur son compte Instagram, histoire de montrer qu'il a réussi à piéger tout le monde. "Jérôme se donne à FOND devant le public... qui ne comprend plus rien ! #FouRireGénéral", a-t-il écrit en légende de la vidéo. Bien joué Amir, qui a rejoint Gad Elmaleh et Kev Adams sur scène !