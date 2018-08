Amir : Longtemps, un nouveau single dévoilé 

Entre deux concerts donnés en tournée, Amir a pris le temps d'enregistrer un single et pas n'importe lequel. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, alors vous savez qu'hier soir, celui qui ne veut plus errer dans les rues de sa peine a dévoilé un nouveau single, intitulé Longtemps. Oubliez les sonorités pop de J'ai Cherché ou d'Etats D'amour. Cette fois, Amir a joué la carte de l'émotion avec une balade magnifique mais surtout, très bien écrite.

Alors que nous sommes martelés par les tubes de l'été (No Brainer ou autre I Like It de la géniale Cardi B tournant à plein régime), Amir va à contre-courant avec un morceau poignant et surtout, criant d'amour (en même temps, venant de lui, on n'en n'attendait pas moins). "J'veux des problèmes, jveux que tes galères deviennent les miennes", entonne t-il dès le départ. Et on ne va pas se mentir, il y a pas meilleure déclaration. Sur Twitter (et même ailleurs), les fans sont conquis. Et nous aussi.

Et ne manquez pas Dans Les Yeux d'Amir, le documentaire à ne surtout pas manquer !