Amir nous partage les coulisses de son clip La Fête (VIDEO)

Voilà plusieurs mois que les fans d'Amir attendaient avec impatience le retour de leur idole ! Il aura fallu patienter jusqu'à la fin du confinement pour que la star se décide enfin à revenir sur le devant de la scène avec son morceau La Fête. Et après avoir dévoilé le clip de son nouveau morceau sur les plate-formes concernées, ce sont désormais les coulisses du tournage que le chanteur a décidé d'offrir à son public. L'occasion de découvrir les secrets qui entourent le come-back de l'interprète de J'ai cherché mais aussi d'en savoir un peu plus sur sa manière de travailler.

Dans cette vidéo de plus de cinq minutes, on se rend sur le plateau de tournage - un supermarché - du clip de La Fête aux côtés des équipes d'Amir mais aussi des figurants présents durant la conception du projet. Véritable bourreau de travail, l'artiste découvert dans le télé-crochet The Voice apparaît très impliqué dans les détails du tournage et semble parfaitement savoir ce qu'il veut. Le sourire toujours vissé aux lèvres, Amir s'éclate et l'ambiance du making-of colle parfaitement avec le ton de l'intégralité du projet.