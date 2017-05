Pour Amir, le rêve continue. Vous le savez, celui qui cartonne dans les charts grâce à son premier album vit un rêve éveillé depuis son passage à l'Eurovision. Fan de OneRepublic et de Ryan Tedder, il nous a déjà offert de belles cover : de Counting Stars à Wherever I Go. Alors quand on y réfléchit, les retrouver ensemble sur un titre n'est que la suite logique. Si le dernier single de OneRepublic (No Vacancy) est déjà un succès, il est sur le point de se faire une jolie place dans le paysage musical français : parce que quand Amir y apporte sa touche personnelle, on obtient un titre aussi lumineux qu'efficace.

Pour l'occasion, No Vacancy devient donc J'te Remercie. Pour l'enregistrer, Amir s'est envolé à Los Angeles et c'est tout naturellement que les deux musiciens ont travaillé ensemble. En ressort donc une nouvelle version du morceau signé OneRepublic - un morceau qui, inévitablement, s'est inscrit dans l'univers d'Amir. Toujours est-il que c'est une bonne façon de patienter jusqu'à la sortie de son deuxième album ! On vous laissez écouter en boucle. Nous, on est déjà fan.