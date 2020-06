Amir : Il dévoilera son nouveau morceau, La Fête, le 10 juin prochain !

C'est officiel ! Amir a choisi la fin du confinement pour faire son grand retour dans les bacs. Après avoir passé plusieurs mois loin des plateaux télé et des studios, l'interprète de J'ai cherché vient d'annoncer son grand retour. Et ce sera le 10 juin prochain avec le titre La Fête. Un morceau dont le premier extrait a été diffusé sur Instagram (voir ci-dessous) et qui devrait marquer les prémices du prochain album du chanteur français. "Je crois que je suis prêt.

À revenir. À partager. À faire la fête... Ensemble !" précise t-il en légende de sa publication.

Très actif sur les réseaux sociaux, Amir n'hésite plus à promouvoir ses nouveaux titres sur ses réseaux sociaux. Après avoir publié un cliché de lui dans un studio d'enregistrement, ce sont des photos montrant des citations qui ont été partagées avec les centaines de milliers d'abonnés de l'artiste. Un retour en force pour le chanteur révélé dans The Voice qui avait également sorti le titre A la maison durant la période confinement, co-écrit avec Nazim, Renaud Rebillaud et Jérémy Frérot.