Félicitation Amir, qui a récemment dévoilé le clip "Etats d'Amour" ! Le chanteur a été choisi pour porter les couleurs musicales de la version française de la nouvelle super production de Warner Bros, "LEGO® Ninjago, Le Film". Amir vient en effet de dévoiler sur Twitter le clip officiel de sa chanson "Higher" où l'on peut le suivre aux côtés des célèbres personnages Lego. "Chaque matin je me réveille / Mon cœur entend le vent chanter l’espoir / J’veux pas rater l’essentiel / je sais que je serai un héros ce soir", chante Amir avec l'énergie à laquelle il nous a habitués. Voilà ce que ça donne.

Après avoir dévoilé son nouveau clip pour "Etats d'amour", Amir nous fait ici plonger dans les aventures des Lego avec des scènes tirées de "LEGO® Ninjago, Le Film". De quoi donner envie d'aller au cinéma en famille ! Surtout qu'on pourra y écouter sa voix dans la version française sur les écrans dès le 11 octobre. Et vu qu'un bonheur n'arrive jamais seul, les fans peuvent également se réjouir de la sortie d'Addictions, le deuxième album d'Amir le 27 octobre prochain... En attendant, on peut toujours patienter avec No Vacancy, la collaboration d'Amir avec Ryan Tedder le chanteur de OneRepublic...