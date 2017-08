Comme chaque lundi de l'été, Virgin Radio vous propose de partir en vacances avec vos artistes préférés le temps de quelques minutes. Après avoir pris des nouvelles de Kungs qui profite de sa notoriété aux quatre coins du globe, cette fois on s'intéresse au cas d'un chanteur français que vous connaissez bien. Si on vous dit Eurovision et "you-ouh-ouh", vous répondez ? Amir. À quoi ressemblent ses vacances ? Grâce à Virgin Radio, le moindre détail de ses aventures ne vous échappera pas ! Avouez-le, vous avez toujours rêvé de partir en vacances avec vos idoles. Rien que pour vous, Virgin Radio créé une illusion parfaite où vous aurez l'impression de vivre en compagnie des stars françaises et internationales. Si aujourd'hui c'est au tour d'Amir, rendez-vous lundi prochain pour suivre le quotidien d'Ed Sheeran !

J’aurais jamais cru pécher un aussi gros poisson ???????? ????#ironmantraining #ironman703 #bonweekend Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 21 Juil. 2017 à 11h29 PDT

On vise TRÈS HAUT ce soir à #Poupet2017 ! ???????? #AmirTour Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 17 Juil. 2017 à 8h32 PDT

Fast and (not so) furious ???? Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 27 Juin 2017 à 8h38 PDT

Que ça soit à la mer, sur les routes, dans une piscine, sur un terrain de tennis ou debout sur un jetski, Amir trouve toujours une occasion de faire du sport là où il va ! Et il a bien raison de dépenser son énergie, car même après ses nombreux concerts en France, le chanteur en a toujours à revendre !

Après 7h de sport intensif en 2 jours - devant c’est la récup idéale ????????, et derrière c’est le coach qui guette ???????? #bondimanche #ironmantraining Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 16 Juil. 2017 à 3h56 PDT

@coldplay MYTHIQUE ⚡️#videosdanslastory Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 18 Juil. 2017 à 12h53 PDT

Entre deux dates de sa tournée, le beau gosse s'accorde aussi quelques pauses détente en compagnie de ses musiciens ou avec ses proches comme pendant l'un des concerts de Coldplay qui étaient incroyables au Stade de France. On aurait bien aimé le croisé dans les gradins !

#VuParLePublic ???? Élodie J'ai choisi #SainteMaxime pour demander mon batteur en mariage... ???????? #AmirTour 6️⃣3️⃣✅ #Love #MathieuEtHugoLesTémoins Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 27 Juil. 2017 à 15h38 PDT

#tbt #ExtrêmeArchive #MichaelJackson #Javais9Ans ???????? Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 27 Juil. 2017 à 9h51 PDT

La tournée, ça rend dingue ? En tout cas, Amir n'a pas hésité à demander en mariage l'un de ses musiciens devant ses fans amusés. On espère être invités bientôt pour l'union à la mairie hein ? Quand il ne fait pas des bêtises sur scène, Amir est pris de nostalgie : il était trop mignon en Michael Jackson à 9 ans. Une reprise de "Billie Jean", c'est quand il veut ! Bonne vacances à tous.