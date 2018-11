Amir, Eddy de Pretto, les rééditions d'albums à ne pas manquer ! 

Noël approche est pour anticiper les fêtes comme il se doit, pourquoi ne pas songer un petit album en guise de cadeau ? On a le choix qu'il vous faut ! Eh oui, Amir, révélé par l'émission The Voice, a choisi de rééditer son album Addictions alors qu'il cartonne actuellement avec son single Longtemps. Petit plus, le chanteur a décidé d'offrir à ses fans 14 titres inédits. Une édition deluxe qu'il ne faut pas manquer. Au programme, les titres Smile, Parfait Déséquilibre, Qu'est ce qu'On Gardera, etc. Pour le reste, il faudra jouer de curiosité !

Eddy de Pretto, lui aussi s'est orienté vers une réédition de son premier album Cure. La nouvelle sensation de la scène française a décidé de son continuer de surfer sur la vague du succès et intègre donc 4 titres inédits à a réédition, intitulée Culte. En plus des titres originaux de la première version, notamment Kids, Fête de Trop, Normal ou encore Random, s'ajoutent Comme ça, Grave, Sensible et Risque de Toi.