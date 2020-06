Amir : Découvrez le clip de son nouveau titre La Fête (VIDEO)

Voilà plusieurs mois que les fans d'Amir attendaient avec impatience le retour de leur idole ! Il aura fallu patienter jusqu'à la fin du confinement pour que la star se décide enfin à revenir sur le devant de la scène avec son morceau La Fête. Et après avoir dévoilé le son de son nouveau morceau sur les plate-formes concernées, c'est désormais le clip qui est enfin disponible sur YouTube. Très actif sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, l'interprète de J'ai cherché n'avait pas hésité à promouvoir sa chanson qui annonce dores et déjà la sortie de son quatrième album. En parallèle, Amir a également précisé qu'une grande tournée aurait lieu en France en 2021 avec plus d'une quinzaine de dates à travers tout l'Hexagone. Mais en attendant de pouvoir l'applaudir, il faudra se contenter de le regarder sur vos écrans. On vous laisse profiter du clip de La Fête.