Amir, bientôt dans un téléfilm ?

Tout sourit à Amir ! Le chanteur qui s'offrira une tournée des zéniths en 2019 vient tout juste de sortir un nouveau single (intitulé Longtemps) tandis que ses fans ont pu le voir dans l'Aventure Robinson ou encore dans un documentaire qui lui était consacré (Dans Les Yeux d'Amir). Bref, l'interprète de J'ai Cherché est au sommet de sa carrière. Et justement, en parlant de carrière, il serait temps pour lui de passer à la vitesse supérieure : et pourquoi ne pas passer par les plateaux de tournage ? "Ça me fait rêver", a t-il confié au média Télé-Loisirs.

Les fans qui le suivent depuis le début savent que c'est la chanteuse Jenifer qui l'a coaché lors de son passage à The Voice. Et même de loin, Amir continue de suivre sa carrière. Récemment, la chanteuse s'est surpassée dans "Traqués", téléfilm diffusé sur TF1. Et justement ce qui lui a donné envie de se lancer dans la comédie : « Je voulais saluer sa performance, parce que je l’ai découverte sous un nouveau jour… Elle est très douée, elle joue très bien la comédie ! » avant d'ajouter : « Je dois avouer que ça me fait rêver. J’ai toujours rêvé de jouer la comédie mais même si je suis loin du compte encore, en la voyant je me dis que ce n’est pas impossible… », a t-il avoué.

Et s'il y a une chose que l'on a retenu de ces derniers mois, c'est qu'impossible n'est pas Amir ! Alors, le verra t-on à la télévision un jour ? Il y a de fortes chances !