Amir bat un record avec Addictions !

Et c'est un deuxième succès pour Amir ! Celui qui restera à jamais l'artiste qui a redoré le blason de la France à l'Eurovision grâce à J'ai Cherché peut se vanter d'avoir réalisé un bel exploit : Addictions a été sacré double disque de platine avec plus de 200.000 exemplaires vendus et parti comme c'est, l'opus devrait connaître le même sort (béni) que son prédécesseur qui lui, s'est écoulé à 250 000 copies. Ce succès, on le doit surtout à la publication de la réédition, sortie en novembre dernier (et sur laquelle près de 11 morceaux inédits sont disponibles).

Ce qui contribue au succès inévitable d'Amir -en plus de son image solaire et lumineuse- ce sont ses textes, incroyablement honnêtes. S'il invitait ses fans à plonger "au coeur" de lui sur le premier opus, Amir a continué d'explorer la fibre autobiographique avec Addictions. Pour couronner ce succès, le chanteur se lancera dans une tournée des Zéniths en 2019 qui, évidemment, passera par la capitale. Rendez-vous le 16 mars prochain au Zénith de Paris pour découvrir (ou rédécouvrir) Amir en live !