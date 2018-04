Amir annonce une tournée des Zéniths en 2019

Vous l'attendiez, il l'a fait : Amir a annoncé hier soir qu'il ferait bel et bien une tournée des zéniths en 2019. Actuellement en tournée, Amir présente son dernier album (Addictions), porté par les excellents titres Etats d'Amour et Rue de ma Peine - dont le clip a été tourné en Asie. Et visiblement, il n'a pas fini d'être sur les routes...! L'an prochain, il repartira pour un tour.

C'est via un Facebook live qu'il a appris la bonne nouvelle à ses fans : dès qu'il a atteint les 5000 spectateurs, Amir a annoncé qu'il s'offrira une tournée des zéniths l'an prochain. Il défendra donc Addictions - sans pour autant renier ses anciens titres comme J'ai Cherché. Si jamais vous souhaitez prendre vos places, sachez qu'il faudra être dans les starting -blocks le 17 avril prochain ! Alors, vous y serez ?

Aussi, sachez qu'il sera à la salle Pleyel en Novembre prochain (mais le concert est complet).