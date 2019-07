Plus le temps passe, plus Amir accélère ! Malgré un bras plâtré (suite à une mauvaise chute en plein concert), le chanteur n'a absolument pas ralenti le rythme : Entre le sacre du titre Longtemps lors de l'émission La Chanson de L'année et la tournée des festivals d'été qui l'attend, celui qui cartonne avec Addictions (son deuxième opus) n'a absolument pas le temps de souffler. Et justement, ce temps, il va le prendre. Mais que ses fans se rassurent, c'est pour mieux revenir !

L'idée ? "Se reposer un peu". Et on ne va pas se mentir, Amir ne l'a pas volé ! « Ce sera l'occasion de dire au revoir pour un petit temps au public. Je suis très heureux de me projeter sur la suite et de me mettre au vert un petit moment », a t-il ainsi déclaré. « Ça va être la première fois que je vais me mettre chez moi, je vais me reposer, je vais déjà faire le vide et passer du temps avec ma famille qui m'a énormément manquée (...) Cette pause va me permettre de faire un truc que je n'ai jamais fait qui est d'écrire un album sans faire autre chose en parallèle. Me consacrer pleinement à la réflexion sur les morceaux, à où est-ce que j'ai envie de mener ma musique pour la prochaine étape, de quelle façon est-ce que je voudrais surprendre les gens pour la suite ».

Une petite mise au vert qui n'en sera donc que bénéfique. Le petit bonus ? Amir devrait profiter du calme pour mieux approcher quelque chose de différent : "Je rêve de faire quelque chose de nouveau, de ressentir de nouvelles émotions. Il y aura des collaborations, c'est certain. J'ai beaucoup d'amitiés qui se sont nouées avec des gens du métier qui sont des artistes que j'apprécie (...) des gens que j'aime écouter, qui font des beaux textes. On va faire des tentatives, on verra ce que ça donne, les nouveaux mariages !" , a t-l poursuivi.

Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience...! Mais connaissant l'artiste, le jeu en vaut la chandelle !