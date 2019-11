Amir annonce une pause dans sa carrière

"AU REVOIR", a ainsi écrit l'artiste ses les réseaux sociaux il y a quelques jours. Après six ans de scènes, de route, de plateaux, de promo et surtout de succès, Amir a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour quelques temps : "Cela fait 6 ans déjà que vous êtes là comme une force quotidienne et que j’ai la chance d’exaucer avec et à travers vous mes plus beaux rêves... Je repense aux rencontres, aux concerts, aux récompenses, aux échanges, aux albums, à notre team, à vos surprises, vos commentaires, votre soutien", adresse t-il à tous ceux qui le suivent depuis des années. "À présent, je m’éclipse, j’ai besoin de réaliser et d’écrire le prochain chapitre de notre récit. Je prendrai de vos nouvelles parfois, et je vous en donnerai aussi. Je vous aime tellement".

Après avoir tout donné à son public pendant des années, Amir va maintenant se consacrer à sa famille (pour rappel, le chanteur est papa depuis février 2019). Mais pas de panique, il nous reviendra - avec autant de tubes !