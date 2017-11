American Music Awards 2017 : Nos pronostics avant la cérémonie

Dimanche 19 novembre les American Music Awards viendront consacrer la crème de la crème des artistes anglo-saxons. Arès vous avoir tout dit des performances et des stars invitées à remettre des prix, la rédaction de VirginRadio.fr vous propose de découvrir nos pronostics pour la cérémonie. On sait d'ors et déjà que le palmarès devrait mettre largement à l'honneur les artistes masculins, les artistes féminines ayant été particulièrement mises de côté cette année dans les nominations. Les grands favoris de la soirée sont Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Ed Sheeran, Kendrick Lamar et The Weeknd, ils ont tous reçu entre 8 et 6 nominations. Pour rappel les téléspectateurs ont été invités à voter dans les différentes catégories des AMA's 2017 en amont de la cérémonie. Découvrez sans plus attendre nos pronostics concernant les principaux prix à remettre !

Le choix VirginRadio.fr : Ed Sheeran

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Ed Sheeran

Le choix VirginRadio.fr : Julia Michaels

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Niall Horan

Le choix VirginRadio.fr : Starboy de The Weeknd et Daft Punk

La chanson qui a le plus de chance de gagner : Closer de The Chainsmokers et Halsey

Le choix VirginRadio.fr : Coldplay

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Coldplay

Le choix VirginRadio.fr : Ed Sheeran

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Ed Sheeran

Le choix VirginRadio.fr : Lady Gaga

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Rihanna

Le choix VirginRadio.fr : Imagine Dragons

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Imagine Dragons

Le choix VirginRadio.fr : Starboy de The Weeknd

L'albumqui a le plus de chance de gagner : 24k Magic de Bruno Mars

Le choix VirginRadio.fr : Shape of You d'Ed Sheran

La chanson qui a le plus de chance de gagner :Shape of You d'Ed Sheran

Le choix VirginRadio.fr : Linkin Park

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : Imagine Dragons

Le choix VirginRadio.fr : DJ Snake

L'artiste qui a le plus de chance de gagner : The Chainsmokers