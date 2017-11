Dimanche 19 novembre, les Etats-Unis célébraient le meilleur de sa musique avec les American Music Awards 2017. Une cérémonie qui nous offre, chaque année, des moments absolument épiques, entrés à jamais dans le patrimoine musical du pays : on se souvient de Pink et de son Try ou encore des Twenty-One Pilots avec une performance électrique. Mais il ne faut pas oublier que les AMA's 2017 sont, comme les autres années, une compétition où les meilleurs sont récompensés. Qui a remporté cette année le trophée dans sa catégorie ? Avons-nous eu raison dans nos pronostics pour ces American Awards 2017 ? Voici le palmarès de cette édition.

Bruno Mars

Lady Gaga

Niall Horan

Bruno Mars

Imagine Dragons

Coldplay

Bruno Mars : 24k Magic

Bruno Mars : That's What I Like

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber : Despacito

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber : Despacito

Linkin Park

The Chainsmokers