American Horror Story saison 8 : La première actrice confirmée au casting

Que serait American Horror Story sans la présence de Sarah Paulson ? Oui, pas grand chose... Alors que la saison 7 bat son plein avec 'Cult' qui est meilleure à chaque nouvel épisode - ne ratez pas le prochain intitulé 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' - l'actrice a déjà confirmé sa présence pour la saison 8. Présent depuis le début de l'aventure, Sarah Paulson n'a cessé d'obtenir des rôles emblématiques de la série créée par Ryan Murphy : Billie Dean Howard dans 'Murder House', l'iconique Lana Winters dans 'Asylum', Cordelia Foxx dans 'Coven', Bette et Dot Tattler dans 'Freak Show', Hypodermic Sally dans 'Hotel', Audrey Tindall dans 'Roanoke' et enfin Ally Mayfair-Richards dans 'Cult', la star est l'une des favorites des fans d'American Horror Story.

Et comme le site Adweek le révèle, Sarah Paulson sera bel et bien de retour dans la saison 8 d'American Horror Story qui pourrait être le crossover tant attendu entre 'Murder House' et 'Coven'. Quel rôle jouera-t-elle ? Pour le moment, aucune info n'a fuité au sujet de cette future saison. Dans tous les cas, l'emploi du temps de l'actrice sera très chargé en 2018 puisqu'en plus de jouer dans AHS saison 8, Sarah Paulson sera également dans les films Ocean's Eight, The Post, Glass ainsi que dans les séries American Crime Story et Ratched. Quelle femme !