L'attente semble interminable jusqu'au retour d'American Horror Story... Le 5 septembre prochain, la série d'épouvante créée par Ryan Murphy reviendra sur la chaîne FX pour une septième saison intitulée 'Cult'. Et le premier poster cauchemardesque donne forcément envie aux fans d'en savoir plus sur l'intrigue des prochains épisodes ! Patience... Si on savait déjà que Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Lena Dunham, Billie Lourd, Billy Eichner, Leslie Grossman, Colton Haynes et Alison Pill sont confirmés au casting de 'Cult', aujourd'hui Ryan Murphy annonce qu'une actrice déjà bien connue par les fans de AHS rejoint la saison 7. Découvrez de qui il s'agit tout de suite !

Look who showed up on the set of Cult looking glamorous and ready for action. Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy) le 1 Août 2017 à 13h10 PDT

Bon vous l'aurez compris : Emma Roberts fera son grand retour dans American Horror Story : Cult ! Déjà présente dans les saisons 3 ('Coven') et 4 ('Freak Show'), la star américaine avait ensuite quitter l'aventure AHS pour jouer l'un des rôles principaux d'une autre série de Ryan Murphy : Scream Queens. On est curieux de voir quel rôle elle endossera dans cette prochaine saison... Sera-t-elle liée au couple que vont jouer Sarah Paulson et Evan Peters ? "Regardez qui vient d'arriver sur le tournage de Cult avec son look glamour et prête pour passer à l'action.", a déclaré Ryan Murphy en postant la photo d'Emma Roberts sur son compte Instagram. Comme tous les fans, chez Virgin Radio on a en effet hâte de la retrouver à l'écran ! Vivement le 5 septembre prochain.