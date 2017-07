La nouvelle saga promet d'être mémorable... Après que le thème de la saison 7 d'American Horror Story a été divulgué par Ryan Murphy il y a moins d'une semaine, le créateur de la série continue de dévoiler plusieurs détails intrigants au compte-gouttes, pour évidemment le plus grand bonheur des fans. Si les acteurs Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Lena Dunham, Billie Lourd, Billy Eichner, Leslie Grossman, Colton Haynes, Alison Pill sont d'ores et déjà confirmés au casting de American Horror Story : Cult, on ignorait en revanche quels personnages ces derniers vont jouer dans les nouveaux épisodes... Jusqu'à maintenant pour deux d'entre eux ! En effet, Ryan Murphy vient de révéler les rôles de Sarah Paulson et Evan Peters, à découvrir tout de suite.

Ally and Kai in CULT...a love story for the ages. Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy) le 22 Juil. 2017 à 22h30 PDT

Comme le révèle le dessin posté par Ryan Murphy, les acteurs Sarah Paulson et Evan Peters joueront "un couple qui s'aime depuis des siècles". Intéressant, car cela signifie forcément que Ally et Kai ne seront pas de simples humains, s'ils ont traversé différentes périodes de l'Histoire. Comme tous les fans d'American Horror Story le savent déjà, Sarah Paulson et Evan Peters jouaient déjà un couple maudit dans la saison précédente ('Roanoke'), on est donc ravis de savoir que ces deux-là seront à nouveau réunis à l'écran dans la même intrigue ! En attendant d'en savoir plus, on vous propose de voir le premier trailer officiel de 'Cult' et ces acteurs qu'on rêve de revoir dans cette saison 7.