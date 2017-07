La saison 7 d'American Horror Story, c'est pour bientôt ! Alors que Virgin Radio vous faisait part de cinq thèmes potentiels pour les prochains épisodes, le créateur Ryan Murphy révèlera le thème officiel ce jeudi 20 juillet. Soyez donc attentifs ! Après l'excellente saison 6 qui contait les aventures terrifiantes de la colonie de Roanoke, la série d'anthologie se lancera dans une nouvelle aventure a priori début septembre 2017, toujours sur la chaîne FX. Quels acteurs seront au casting de cette nouvelle saga ? Parmi les têtes déjà bien connues des fans, on retrouvera Evan Peters, Sarah Paulson, Adina Porter et Cheyenne Jackson. De nouveaux arrivants ont aussi été confirmés comme Billie Lourd, Billy Eichner, Leslie Grossman, Colton Haynes et Alison Pill pour les prochains épisodes. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à d'autres acteurs qu'on adorerait revoir dans cette saison... Découvrez les 5 visages de ceux qui nous manquent !

Connie Britton

Jouant l'un des rôles principaux dans la première saison (Murder House), Connie Britton n'a jamais fait de réapparition dans les autres saisons d'American Horror Story. Qu'est-ce qu'elle nous manque ! Il faut dire qu'elle est très occupée avec la série Nashville... Mais si elle pouvait juste faire un petit saut dans la prochaine saison, on serait aux anges !

Zachary Quinto

Tout le monde se souvient de lui dans l'incroyable Asylum ! Ayant lui aussi un emploi du temps chargé, Zachary Quinto nous ferait une belle surprise s'il se décidait à reprendre un nouveau rôle dans la saison 7 d'AHS. Croisons les doigts !

Jessica Lange

Comment évoquer American Horror Story sans les performances bluffantes de Jessica Lange dans les quatre premières saisons ? C'est tout simplement impossible. Si la légende du cinéma a préféré quitter le navire il y a déjà deux ans - tout en continuant à travailler avec Ryan Murphy sur la série Feud - on rêve en secret de la revoir dans un rôle taillé uniquement pour elle.

Max Greenfield

Star de la série New Girl, Max Greenfield a fait une courte apparition dans AHS : Hotel, la saison 5 portée par le jeu d'actrice de Lady Gaga. Et c'était trop frustrant pour les fans de le voir si peu ! Si tu nous entends Max, reviens mais cette fois avec un personnage principal...

Taissa Farmiga

Présente dans les saisons 1 et 3, Taissa s'était absentée jusqu'à la saison 6 où elle tient un rôle (plus que) secondaire. Et pourtant c'est l'une de nos actrices favorites d'American Horror Story ! En 2017, ce n'est pas envisageable de regarder la nouvelle saga sans elle.