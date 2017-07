American Horror Story sera-t-elle à la hauteur de nos espérances cette saison ? Après la très réussie saga 'Roanoke' (saison 6), la série d'anthologie sera officiellement de retour en septembre prochain sur la chaîne câblée FX aux Etats-Unis. Et ça promet déjà... Si Virgin Radio vous proposait récemment cinq thèmes potentiels pour les prochains épisodes d'AHS, le showrunner Ryan Murphy vient de révéler le thème de cette nouvelle saison à tous les fans comme il leur avait promis. Après 'Murder House', 'Asylum', 'Coven', 'Freak Show', 'Hotel' et 'Roanoke', la saison 7 s'intitulera American Horror Story : Cult. Et on frissonne déjà de plaisir en voyant le premier vrai teaser (ci-dessous) où l'on reconnaît un visage plus ou moins familier...

De quoi parlera cette nouvelle saison ? Comme Ryan Murphy l'avait sous-entendu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et ce teaser ne fait que confirmer nos suspicions, 'Cult' devrait s'intéresser de près ou de loin à la vie de Twisty le Clown qu'on avait pu découvrir dans la quatrième saison ('Freak Show'). Désolé d'avance si comme une partie de la rédac de Virgin Radio, les clowns font partie de vos pires cauchemars ! Au niveau du casting, on retrouvera Lena Dunham (confirmée cette semaine), Billie Lourd, Billy Eichner, Leslie Grossman, Colton Haynes, Alison Pill mais aussi des habitués du show : Evan Peters, Sarah Paulson, Adina Porter et Cheyenne Jackson. On espère également revoir ces acteurs dans les nouveaux épisodes. Rende-vous à la rentrée pour 'Cult' !