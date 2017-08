C'est la théorie folle de la semaine ! Alors qu'Emma Roberts vient d'être confirmée au casting de la saison 7 d'American Horror Story, désormais c'est dans la spirale infernale des théories au sujet de la série que Virgin Radio vous propose de vous engouffrer. Depuis la création de la série, y a toujours eu des spéculations pour savoir si les différentes saisons étaient liées entre elles ou non. Pour ceux qui ont déjà vu les six premières saisons, vous aurez remarqué que certains personnages étaient présents dans plusieurs d'entre elles. Et maintenant, pour couronner le tout, Ryan Murphy semble confirmer la théorie qui voudrait que American Horror Story représente les neuf cercles de l'enfer (qu'on retrouve dans le chef-d'oeuvre Divine Comédie de Dante). Alors, on y croit ?

Interesting Une publication partagée par Ryan Murphy (@mrrpmurphy) le 29 Juil. 2017 à 23h38 PDT

Comme vous pouvez le voir, le créateur d'American Horror Story a posté via son Instagram une liste des neuf cercles de l'enfer et la façon dont ils s'appliqueraient à chaque saison de la série d'épouvante, en incluant déjà 'Cult' qui arrivera le 5 septembre 2017 sur FX. Veut-il juste faire fantasmer un peu plus les fans d'AHS ou vient-il de confirmer que cette théorie est bel et bien réelle ! Si c'était le cas, d'après Ryan Murphy donc, il resterait donc les paliers "Lust" (plaisir sexuel) et "Violence" (violence) pour boucler la boucle... On espère en savoir plus bientôt ! En attendant, découvrez le premier poster cauchemardesque de la saison 7.