American Horror Story saison 7 : Le twist du dernier épisode, Kai Anderson... Evan Peters s'exprime sur Cult

Cette saison 7 d'American Horror Story fait déjà partie des préférés des fans ! Et pour cause, dans l'épisode 5, Kai Anderson a montré encore une fois toute sa cruauté (récap') et cela ne laisse rien présager de bon pour la suite... Dans une nouvelle interview pour EW, Evan Peters s'exprime sur son rôle crucial dans 'Cult', sur la suite des épisodes et sur le twist récent de l'épisode 'Holes'. Au sujet de Kai Anderson, il raconte : "Il est définitivement le personnage le plus important que j'ai joué, c'est pour lui que je me suis le plus entraîné et que j'ai exploré le plus. Dans ce sens, je pense qu'il n'était pas que mon personnage le plus éprouvant et fatigant à jouer mais aussi le plus amusant et j'ai appris beaucoup de lui. C'est un personnage très actuel avec la peur de ce qui se passe dans notre pays. Je pense que Kai est mon personnage numéro 1 que j'ai joué."

Dans l'épisode 5, on apprend que le Dr. Rudy Vincent est le frère de Kai Anderson. Est-ce que c'était une surprise pour Evan Peters ? L'acteur répond : "Non, je le savais que ça allait arriver." Enfin, que peut-on prévoir pour la suite des épisodes de 'Cult' ? Comment va évoluer son personnage Kai ? Evan Peters déclare : "Là il est narcissique mais ensuite il devient mégalomaniaque et c'est de plus en plus et toujours plus. C'est tragique et amusant et effrayant de voir le pouvoir de Kai grandir et de venir de plus en plus fort avec le manque de bon sens et d'empathie qu'il a. Cela devient plutôt terrifiant". Rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 6 'Mid-Western Assassin' dont la bande-annonce est disponible !