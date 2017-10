American Horror Story saison 7 : Evan Peters est devenu fou sur le tournage de 'Cult'

Alors que la saison 7 d'American Horror Story bat son plein avec l'épisode 4 qui a été diffusé cette semaine sur FX Networks, certains acteurs en profitent pour faire des confidences sur le tournage de 'Cult' qui a été éprouvant. C'est le cas d'Evan Peters qui joue le rôle principal de cette nouvelle saison. Même s'il a eu l'occasion de jouer de nombreux rôles depuis la création de la série, Evan Peters raconte à quel point celui du terrifiant Kai Anderson a été difficile à appréhender : "Kai est le plus vicieux de tous les personnages de Cult. Il a été un personnage difficile à jouer, avec énormément de hauts et de bas, et beaucoup de ténébres. Je suis excité de faire une pause et de partir en vacances."

Sur le tournage, l'acteur s'est souvent isolé du reste du casting, mais il essayait de ne pas non plus se couper totalement car il admet : "Sinon vous devenez fou, ce qui est arrivé plusieurs fois pendant cette saison". Il précise ensuite que jouer Kai Anderson a été un challenge mentalement et physiquement, et que ça "l'a poussé jusqu'à ses limites". On espère qu'il ne gardera pas trop de séquelles de cette saison 7 dans sa vie personnelle, en tout cas il est bluffant à l'écran ! Avant de retrouver un nouvel épisode de 'Cult' la semaine prochaine sur FX Networks, découvrez pourquoi la saison 8 pourrait être le crossover tant attendu entre 'Murder House' et 'Coven'.