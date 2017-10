American Horror Story saison 7 : Episode 9, la bande-annonce de 'Drink the Kool-Aid' dévoilée

Déjà l'épisode 9 ! Alors que les alliances viennent de se faire et se défaire dans l'épisode 'Winter of Our Discontent' qui se centrait - comme son titre l'indique - essentiellement sur la personnalité de Winter, les fans d'American Horror Story ont hâte de connaître le dénouement de cette septième saison. Il ne reste plus que 3 épisodes avant la fin de la saga 'Cult' ! Comme le temps passe vite... Encore une fois, en tant que téléspectateurs, nous devrions assister à de nouvelles actions prises par Kai Anderson, toujours assoiffé de pouvoir dans sa petite ville du Michigan. Découvrez la bande-annonce de 'Drink the Kool-Aid' sans plus attendre !

Au programme de ce prochain épisode qui sera diffusé mardi 31 octobre, pile à temps pour Halloween, on retrouvera les protagonistes de 'Cult' dans des situations plus ou moins dangereuses... Kai est prêt à tout pour arriver à ses fins, y compris sacrifier ses nombreux sbires ! On voit également qu'Ivy a de plus en plus de mal à gérer son rôle dans le culte et elle semble avertir quelqu'un de la mauvaise influence que génère Kai sur ses proches. Ironie du sort : Ally semble elle ne s'être jamais sentie aussi bien depuis qu'elle a rejoint le groupe des clowns-tueurs... On imagine qu'elle fait ça pour récupérer en vie son fils Ozzy, qui lui par contre a l'air de courir un danger en compagnie du leader du culte. Vivement la semaine prochaine !