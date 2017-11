American Horror Story saison 7 : Episode 9, 'Drink the Kool-Aid' la seule faiblesse de Kai trouvée (récap)

La semaine dernière, les alliances se faisaient et se défaisaient dans 'Winter of Our Discontent'. Hier soir, pour honorer la fête d'Halloween, American Horror Story n'a pas déçu avec son neuvième épisode de la saga 'Cult' qui s'impose comme l'un des meilleurs depuis le début de la saison 7. Place au récap' de 'Drink the Kool-Aid' ! Juste avant le générique, Kai Anderson nous conte des histoires macabres à propos de trois cultes et leurs leaders (Marshall Applewhite, David Koresh et Jim Jones) : "C'était de grands hommes. Tous.", dit Kai en même temps qu'il nous ramène à la réalité. Juste après ses récits, le personnage teste la loyauté de ses fidèles, qui sont tous prêts à faire "l'ultime sacrifice" pour leur guide dans le cas où il leur ordonnerait de le faire. Si à la maison Kai teste la loyauté, au conseil municipal il veut faire interdire l'accès à certains sites web (qu'il juge dangereux) pour les habitants de sa ville. La loi passe.

Ally ne ressemble plus à celle qu'elle était au début de la saison

Non loin de là, Ally et Ivy s'expliquent enfin sur ce qui les a poussées à rejoindre le culte. On assiste également aux retrouvailles Ally/Ozzy. La tension entre Ally et Winter est palpable par contre, car la baby sitter de l'enfant a entretenu une relation avec Ivy. Se pensant invincible aux côtés de son frère Kai jusqu'à maintenant, Winter comprend depuis la mort de leur frère Rudy Vincent (tué par Kai dans le précédent épisode) qu'elle doit s'enfuir et qu'elle ne peut plus lui faire confiance. Les trois femmes planifient leur départ sauf qu'au même moment des sbires de Kai viennent les chercher. De retour dans le sous-sol de la maison des Anderson, on retrouve Kai, Ivy, Ally, Beverly, Winter et tous les hommes du culte en train de boire un liquide empoisonné (d'où 'Drink the Kool-Aid') pour tous mourir ensemble. L'une des scènes les plus insoutenables de cette saison d'American Horror Story. Mais c'était une petite blague de Kai ! C'était évident qu'il n'allait pas tuer ses fidèles tous au même moment.

Le début d'une nouvelle histoire et famille ?

Cette fois Ally et Ivy veulent partir pour de bon avec leur fils Ozzy. Sauf que quand elles vont le chercher après l'école, il a déjà été récupéré par Winter (et Kai). La baby sitter les a-t-elles trahies ? On les retrouve ensuite tous ensemble. Entre temps, Kai a persuadé Oz qu'il était son père depuis tout ce temps. L'enfant y croit. Est-ce possible ? Pendant la pyjama party un peu spéciale de Oz chez Kai, Ally et Ivy décident de tuer Kai pour mettre fin à tout ce qui se passe. Nouveau twist : Ally rongée par la vengeance explique à Ivy qu'elle veut Oz pour elle tout seul, et qu'elle vient d'empoisonner à l'arsenic le vin et le plat de pâtes qu'elle lui a cuisiné. Finalement, la nouvelle Ally (celle sans les phobies) est la plus intelligente de toutes. Son but est clair : récupérer Oz et vivre loin du culte. Pour y arriver, elle s'assure à la clinique que Kai n'est pas le donneur de sperme au moment où elle était enceinte (elle en a la confirmation) sauf qu'elle fait croire l'exact inverse à Kai. A-t-elle trouvé la faiblesse du jeune homme ? Le fait qu'il souhaite avoir une vraie famille et être père ? C'est ce qui ressort quand on visionner les derniers instants de l'épisode 9 de 'Cult'. Plus que deux épisodes avant la fin, on a hâte de voir comment cela va se finir ! En attendant découvrez la première info sur la saison 8.