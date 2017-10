American Horror Story saison 7 : Episode 8, 'Winter of Our Discontent' les alliances se font et se défont (récap)

Qui dit nouvel épisode d'American Horror Story, dit forcément nouvelles horreurs ! Après l'épisode 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' qui nous plongeait au centre d'un culte à l'époque d'Andy Warhol, les fans de la saison 7 se demandaient dans quelle direction se dirigerait le nouvel épisode de 'Cult' diffusé ce mardi soir sur la chaîne américaine FX Networks. Compte tenu des événements qui se déroulent dans 'Winter of Our Discontent'... On parie que personne ne sera déçu ! Il est temps de lire notre récap' de ce huitième épisode de la saga 'Cult !

Kai et Rudy Vincent, une relation fraternelle basée sur la confiance ?

L'épisode s'ouvre avec le Dr. Rudy Vincent qui vient rendre visite à son frère Kai Anderson. Apparemment, le psy n'est pas au courant des choses que son petit frère manigance dans l'ombre aux côtés du culte qu'il a créé". On sent que leur rapport de domination et de confiance est train de changer. Est-ce que Kai a toujours été jaloux de Rudy Vincent toute sa vie ? Maintenant qu'il a été nommé conseiller municipal, il semblerait qu'il ne recule plus devant rien, ni devant personne. Pendant ce temps, le fossé continue de se creuse entre les membres masculins et les membres féminins du culte qui sont réduites à faire la cuisine dans le restaurant d'Ivy. Beverly Hope compte toujours tuer Kai mais Winter le défend auprès des filles et expliquent pourquoi elle croit en lui.

Winter et Kai, des liens que personne ne peut détruire

On se retrouve propulsé dans le passé, quand Winter et Kai étaient les rois du troll sur le dark web, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une invitation mystérieuse pour se rendre dans la Judgement House; et là c'est une véritable maison des horreurs qui s'offre à eux. À l'intérieur, ils découvrent les prisonniers agonisants du pasteur Charles, psychopate solitaire. C'est là que tout a commencé à dérailler pour Kai, qui sauve in extremis les prisonniers et tue le criminel. Dans un nouvel élan de folie, une scène plus tard, Kai propose à Winter d'agrandir leur famille (non, pas d'inceste !) en lui faisant faire un plan à trois bizarre avec le détective Samuels. Un plan qui échoue (heureusement pour nos yeux). Au même moment, Rudy Vincent et Ally ont une conversation qui va avoir l'effet d'un électrochoc pour cette dernière. Elle veut récupérer son fils Ozzy avant tout, alors finies les phobies et les peurs ! Un moment plus décisif qu'on ne pourrait le croire.

Winter va-t-elle suivre Kai jusqu'au bout ?

On voit déjà le changement de comportement s'opérer pour Ally quand elle invite Kai à dîner afin de lui livrer une information de la plus grande importance, en lui faisant promettre en échange qu'il lui rendra son fils. On ne s'y attendait pas, mais désormais les deux anciens ennemis sont partis pour se faire confiance... Pour le meilleur ou pour le pire. Le temps que Winter tue Samuels après une agression sexuelle, il est déjà l'heure de retrouver les clowns qui sont toujours aussi terrifiants. À eux, s'offrent deux prisonniers : Rudy Vincent (que Kai tue sans surprise, après les révélations d'Ally) et Beverly Hope qui est accusé du meurtre de Samuels (alors qu'il s'agit de Winter). Les alliances se font et se défont ! Cerise sur le gâteau : quand les masques de clowns tombent à la fin de l'épisode, on découvre bouche bée une nouvelle recrue de la bande : Allison Mayfair-Richards. La suite devrait être intéressante ! En attendant, découvrez quelle actrice est déjà confirmée au casting de la saison 8.