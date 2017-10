American Horror Story saison 7 : Episode 8, la bande-annonce de 'Winter of Our Discontent' dévoilée

Cette nuit, American Horror Story: Cult était de retour avec l'épisode captivant 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' qui montrait une nouvelle forme de culte au temps de Warhol. Ce 7 ème épisode a été également l'occasion d'accueillir un nouveau personnage : Bebe Babbit joué par l'excellente Frances Conroy. Et vous faites sans doute partie (comme nous) des téléspectateurs choqués par le twist de fin où l'on découvre que Bebe est en réalité du côté de Kai Anderson ! Comment vont évoluer les choses avant la fin de la saison ? Ça ne se terminera sûrement pas très bien pour un bon nombre des personnages de 'Cult'... Découvrez la bande-annonce du prochain épisode diffusé sur FX Networks tous les mardis soir !

Que va-t-il se passer à Brookfield Heights la semaine prochaine ? Dans l'épisode 8 intitulé "Winter of Our Discontent", on retrouvera un affrontement très attendu entre Kai Anderson et Ally Mayfair-Richards qui réclame quelque chose à son ennemi (Ivy ?). Le leader du culte prendra également très au sérieux son nouveau job au conseil municipal pendant que le trio Winters/Ivy/Beverly tentera de le saboter pour qu'il paye pour ses crimes. Mais sa soeur Winters semble jouer un double jeu... Va-t-elle trahir les femmes pour garder Kai en vie ? Ally devrait également découvrir le lien de parenté entre Kai et Dr. Rudy Vincent puisqu'elle a l'air révoltée contre son psy. Rendez-vous la semaine prochaine pour 'Cult' ! En attendant, découvrez la première actrice confirmée pour la saison 8.