American Horror Story saison 7 : Episode 7, 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' (récap)

La semaine dernière, des sacrifices et le plan machiavélique de Kai Anderson étaient au programme dans l'épisode 'Mid-Western Assassin' d'American Horror Story: Cult. Rassurez-vous, hier soir, la saga horrifique a encore tenu toutes ses promesses ! En prime dans l'épisode 7 intitulé 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' nous avons eu droit à la présence exceptionnelle de Lena Dunham (géniale dans le rôle qui lui est attribué) ainsi qu'au grand retour de Frances Conroy dans la peau de Bebe Babbit. C'est l'heure du récap' !

Valerie Solanas et son assemblée de supporters à la fin des 60's

L'épisode s'ouvre sur un 3 juin 1968 où l'on rencontre Valerie Solanas (Lena Dunham), la personne qui a tiré trois balles sur Andy Warhol, connue également pour son pamphlet féministe (voire misandre) SCUM Manifesto. Souhaitant devenir une artiste reconnue, Valerie voue une rancoeur sans pareille à Warhol quand il ne daigne pas publier sa pièce ('Up Your Ass'), qu'il perd par la suite. Après le générique, les fans d'American Horror Story: Cult sont téléportés à nouveau à notre époque, quelques instants après la fusillade qui a eu lieu au meeting de Kai Anderson. Comme le leader du culte a prévu, tout est orchestré pour qu'il passe pour la victime et il finit par remporter les élections au conseil municipal de Brookfield Heights, sa petite ville du Michigan. Malheureusement, pas de nouvelles d'Ally durant cet épisode (est-elle toujours retenue par la police qui la pense complice de Meadow ?).

Bebe Babbit : un nouveau personnage en qui il faut avoir confiance ?

En même temps que les femmes du culte (Winters, Ivy et Beverly) comprennent qu'elles ne sont plus forcément les bienvenues maintenant que Kai a gagné les élections (quelque chose s'est brisé dans la relation soit disant égale entre Beverly et Kai), Beverly fait la connaissance de Bebe Babbit jouée par Frances Conroy qui apparait de nulle part. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, Kai Anderson n'a plus besoin de tous ses sbires, surtout pas le "sexe faible" ! Grave erreur de sa part car Beverly, Ivy et Winters décident de s'allier à Bebe Babbit pour le faire tomber une bonne fois pour toutes. Qui est Bebe Babbit ? Elle raconte son histoire et celle de Valerie Solanas dont elle était éperdument amoureuse, à l'époque où elles faisaient partie du culte que Valerie a créé pour lutter contre l'oppression masculine de la société.

Les filles du culte complotent contre Kai Anderson

On découvre beaucoup sur Valerie Solanas, son intelligence mais aussi sa folie, lors de flashbacks parfaitement exécutés. Sa bande décide de tuer des hommes au hasard mais aussi les femmes qui acceptent la suprématie masculine, juste pour se venger de la société qui n'a fait que rejeter Valerie (l'incident avec Warhol a tout déclenché chez elle). Surprise ! On découvre que cette bande de féministes radicales étaient en fait le tueur en série, le Zodiac, qui n'a jamais été retrouvé. Au fur et à mesure qu'elle essaye d'enclencher sa révolution, Valerie se fait abandonner peu à peu par ses partisans (même Bebe), jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule, et meurt hantée par le fantôme de Warhol (Evan Peters joue à la perfection le rôle, on comprend pourquoi il est devenu fou entre tout sur le tournage de la saison 7).

Kai Anderson va-t-il enfin craquer ?

De retour dans le présent, on assiste à une scène entre frère et soeur où Kai Anderson suspecte sa soeur Winters, en lui montrant le SCUM Manifesto qu'il a trouvé dans sa chambre. A-t-il compris que les filles du culte sont en train de s'unir contre lui ? Après ce passage tendu, on retrouve Ivy, Winters, Beverly et Bebe Babbit qui ont piégé Harrison Wilton pour le tuer. Ca y est, leur révolution est en marche (car elles ont compris qu'elles y perdraient si elle ne se débarrasse pas de Kai et ses hommes). La guerre est déclarée quand Beverly Hope passe à la TV pour parler du cadavre d'Harrison qui vient d'être retrouvé dans la ville. On pourrait croire que Kai va être flippé, sauf que nouvelle surprise à côté de lui sur le canapé : Bebe Babbit est sa complice depuis le début. Le choc ! Intéressant de voir où tout ça va les mener... Rendez-vous la semaine prochaine !