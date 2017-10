American Horror Story saison 7 : Episode 7, la bande-annonce avec Lena Dunham et Frances Conroy dévoilée

Personne ne va donc arrêter Kai Anderson et sa bande clowns-tueurs ? Après avoir découvert les sacrifices du culte et le plan machiavélique de Kai dans l'épisode 6 diffusé cette nuit aux Etats-Unis, la série d'épouvante reviendra mardi prochain avec un septième épisode ! Intitulé sobrement 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag', ce nouvel épisode devrait s'intéresser à plusieurs cultes historiques comme Ryan Murphy nous l'avait promis. Effectivement, ça sera l'occasion de se plonger dans plusieurs périodes de l'histoire avec divers personnages hauts en couleur ! Découvrez la bande-annonce de l'épisode 7 d'American Horror Story : Cult.

En plus de continuer l'intrigue principale avec Beverly Hope, Kai et Winter Anderson ou Ivy Mayfair-Richards, l'épisode 'Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag' va s'intéresser à toutes les formes de cultes au fil de l'Histoire. Ainsi nous devrions voir apparaître des leaders à l'image de Kai, dans d'autres époques ! Ce sera surtout l'occasion de retrouver deux actrices célèbres : Lena Dunham (Girls) et la géniale Frances Conroy présente dans les saisons 1, 2, 3, 4 et 6 d'American Horror Story. On espère quelle sera pour plus d'un épisode ! En attendant, revoyez la théorie sur la saison 8 qui pourrait être le crossover entre 'Murder House' et 'Coven'.