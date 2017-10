American Horror Story saison 7 : Episode 6, 'Mid-Western Assassin' Sacrifices du culte et plan machiavélique de Kai (récap)

Le gang de clowns-tueurs a encore sévi... La semaine dernière on avait laissé Kai Anderson se débarrasser des plus faibles et exposer son passé pour la première fois dans American Horror Story : Cult. Hier soir, dans l'épisode 6 intitulé 'Mid-Western Assassin', les fans ont pu assisté à un véritable massacre tandis que le plan machiavélique du personnage principal joué par Evan Peters continue de se dessiner devant des téléspectateurs impuissants. C'est l'heure du récap' ! Comme prévu, le nouvel épisode de 'Cult' s'est ouvert sur une fusillade lors d'un meeting politique (la scène a été éditée avant diffusion à cause du récent drame à Las Vegas) organisé par Kai Anderson. Pourquoi Ally aurait-elle tiré sur lui et plusieurs gens dans la foule ? On a la réponse à la fin de l'épisode, pour l'instant place au générique.

Kai Anderson est-il mort ?

Petit flashback : on retrouve Meadow Wilton qui demande de l'aide à Ally, qui elle préfère s'enfermer chez elle au lieu de lui ouvrir en cas d'attaque des clowns. Au même moment son psy, le Dr. Rudy Vincent, l'appelle (c'est louche) pour voir dans quel état mental elle se trouve (à cause des ses phobies etc.)... Malheureusement pour elle, Ally n'a plus personne sur qui compter et elle ne croit plus personne. Ça peut se comprendre vu que Meadow lui a parlé du culte dont sa femme ferait partie (Nous on sait que c'est le cas) ! Ally, finalement décidée à sauver sa voisine, se rend dans la maison des Wilton - où au passage elle assiste aux ébats sexuels du détective Samuels et Harrison - pour récupérer Meadow. Une fois en lieu sûr (dans le restaurant d'Ally), Meadow lui raconte tout depuis le début. On commence à voir apparaître les ficelles du culte dirigé par Kai Anderson par le biais de flashbacks et on comprend pourquoi Evan Peters est devenu fou sur le tournage, à force de jouer ce rôle.

Sally Keffler, une opposante redoutable pour Kai Anderson

Quand elle raconte ce qui s'est passé, Meadow trahit les sentiments qu'elle éprouve pour Kai Anderson. Folle amoureuse de lui, elle a préféré quitté le culte (d'où le fait qu'ils cherchent à l'éliminer) pour tenter de repartir à zéro mais la seule solution serait de le tuer pour en finir avec les meurtres que le groupuscule commet. Du moins, c'est ce qu'on croit à ce moment de l'épisode... Peu après les fans d'American Horror Story font la connaissance de Sally Keffler (Mare Winningham), une candidate au conseil municipal et opposante directe de Kai Anderson. Si Sally ridiculise le jeune homme devant tout le monde, elle est loin d'imaginer le pire qu'il pourrait lui arriver d'ici peu... Dans un autre flashback, on découvre les raisons qui ont poussé Ivy a rejoindre le culte et a faire un pacte avec Kai. On voit toute la rancoeur et la haine accumulées envers Ally depuis la naissance d'Ozzy par Ivy. Tout est plus clair maintenant !

Flashback : Ivy fait son pacte avec Kai Anderson

Dans une autre scène, importante, on retrouve Ally qui débarque en pleine nuit chez Sally Keffler. Dans quel but ? Pour la prévenir des intentions de Kai Anderson et lui avouer tout ce que Meadow lui a expliqué auparavant. Pendant leur discussion, les clowns arrivent (quelle surprise !) et sont là pour une seule chose : tuer Sally. Kai prend le soin de rédiger une "suicide note" sur le Facebook de sa nouvelle ennemie avant de l'exécuter sans pitié. Ally, qui est vite partie se réfugier dans la salle de bain, est trouvée par un des clowns (Ivy) qui la laisse en vie et repart avec le groupe. Plus tard, on retrouve Meadow qui assiste à un meeting donné par Kai Anderson (la scène d'ouverture) et elle se met à tirer sur tout le monde dont lui, juste avant de se tuer en laissant le pistolet dans les mains d'Ally, qui elle se fait logiquement et immédiatement arrêter par la police. C'est là qu'on découvre que Kai avait planifié tout ça dès le début et que Meadow devait se sacrifier pour lui, afin d'inculper Ally et de passer encore plus pour un martyr. Kai avait tout orchestré dès le départ et c'est devant son sourire glaçant que l'épisode 6 se termine.