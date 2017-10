American Horror Story saison 7 : Episode 6, la bande-annonce de 'Mid-Western Assassin' dévoilée

À peine remis de nos émotions après tout ce qui s'est passé dans l'épisode 5 'Holes', que tous les fans d'American Horror Story : Cult ont déjà hâte de découvrir la suite des aventures de Kai Anderson et de sa bande de meurtriers sans pitié. Que vont-il manigancer cette fois pour arriver à leurs fins ? Le gang des clowns va-t-il enfin être démasquer ? Ally va-t-elle découvrir le secret que cache Ivy ? Dans tous les cas, la saga ne risque pas de se terminer sans accrocs... Pour le moment, découvrez la bande-annonce du prochain épisode qui s'intitule 'Mid-Western Assassin' !

Toujours seule dans sa maison depuis le départ d'Ivy et Ozzy, Ally va apparemment avoir de la visite dans le sixième épisode d'American Horror Story : Cult. Réussira-t-elle à appeler les secours avant que ça ne dégénère ? Pendant ce temps, Kai Anderson continuera de rallier des gens à sa cause dans le but d'intégrer le conseil municipal de sa ville. De nouveaux meurtres seront bien sûr au rendez-vous puisqu'on aperçoit les masques terrifiants des clowns ! Les fidèles de la série seront également heureux de retrouver l'actrice Mare Winningham dans un rôle inédit. Rendez-vous mardi prochain ! En attendant, revoyez pourquoi Evan Peters est devenu fou sur le tournage de 'Cult'.