American Horror Story saison 7 : Episode 5, 'Holes' Kai élimine les plus faibles et révèle son passé (récap)

Plus le temps passe dans American Horror Story : Cult, plus les épisodes deviennent intéressants ! Après avoir assisté au recrutement de l'armée d'opprimés par Kai Anderson dans l'épisode 4 la semaine dernière, ce mardi soir AHS était de retour avec un cinquième épisode intitulé 'Holes'. Et cette fois encore, on n'était pas prêt pour toutes ces révélations, sans compter les nombreuses scènes gores auxquelles on a assisté malgré nous. C'est parti pour le récap' ! 'Holes' s'ouvre avec la reporter Beverly Hope qui continue de relater les différents meurtres dans le quartier. Son boss, Bob Thompson, la vire car il en assez de la voir sur des scènes de crime et il se demande d'ailleurs pourquoi elle est toujours la première sur les lieux. Grave erreur de se débarrasser d'elle ! Son sort est scellé...

La bande de clowns félicite son chef tout puissant : Kai Anderson

Une fois réunis, tous les clowns (Kai, Beverly, R.J., Winter, Harrison, Meadow, Detective Samuels et Gary) décident qu'ils doivent rendre leurs meurtres encore plus flippants, avec des références sataniques pour effrayer les gens. C'est décidé : le premier à goûter à ces meurtres 2.0 sera Bob, l'ancien boss de Beverly Hope. Et là, surprise (ou pas, on s'en doutait) : Ivy fait partie de la bande !!! De son côté, sa femme Ally a toujours des hallucinations et cette fois elle voit des trous sur sa peau. Dans une discussion avec son psy Dr. Rudy Vincent, elle revient sur les problèmes de sa relation avec Ivy. Leur fils Ozzy a lui clairement choisi son camp (Ivy). Vient ensuite le moment fatidique pour Bob : le gang des clowns-tueurs pénètrent chez lui en pleine nuit - et après avoir vu un homme suspendu dans son grenier (WTF ?!?) - ils le poignardent sans pitié tout en filmant leur acte (pour le diffuser à la TV), jusqu'à ce que Beverly lui apporte le coup fatal en pleine tête avec une hache. Sympa !

Kai Anderson révèle ce que sont devenus ses parents

On se rend compte que Kai et Beverly ont un lien spécial (elle est sa préférée du "culte") et ensemble ils veulent faire le tri dans leur bande pour éliminer les plus faibles. Qui va payer le prix fort ? Entre temps, Ally observe Harrison qui est de retour en face de chez elle, elle ne peut s'empêcher d'aller voir ce qui se passe et elle découvre Meadow sur le point de se faire enterrer. Cette dernière tente de s'échapper et lui balance tout ("Mon mari, la baby-sitter, ta femme... Ils font tous partie du culte !") avant de (sans doute) se faire tuer par le duo Harrison/Detective Samuels. Le couple rejoint les autres juste à temps pour se débarasser de R.J. qui est donc le maillon faible des clowns. Encore une scène insoutenable où le pauvre caméraman se fait enfoncer plusieurs clous dans la tête, jusqu'à ce que Kai lui apporte l'ultime coup dans la nuque. Enfin, dernière scène importante : Kai parle de ses parents à Beverly Hope et on le voit pour la première fois faible. On apprend donc le sort de ces deux-là (la mère a tué le père handicapé qui était horrible avec toute la famille, avant de se suicider) et on voit Kai leur rendre visite dans leur chambre. C'est sans doute ce moment qui a tout décidé pour lui. Autre twist : on découvre que le Dr. Rudy Vincent est le grand frère de Kai et Winter ! Le prochain épisode s'annonce d'ores et déjà passionnant. On comprend aussi pourquoi Evan Peters est devenu fou sur le tournage d'American Horror Story : Cult !