American Horror Story saison 7 : Episode 11, l'ultime affrontement entre Ally et Kai dans le season finale (récap)

Il est toujours difficile de dire au revoir, surtout quand il s'agit de votre série préférée. Cette année, American Horror Story a prouvé qu'elle pouvait toujours se renouveler (après une baisse de régime pendant 'Freak Show' et 'Hotel') avec sa saison 7 intitulée sobrement 'Cult'. S'il est toujours difficile de s'attacher aux personnages créés par Ryan Murphy, que ça soit Kai Anderson (Evan Peters) ou Ally Mayfair-Richards (Sarah Paulson), le scénariste-réalisateur-producteur américain sait toujours comment faire peur à ses téléspectateurs. 'Cult' aura été pleine de frayeurs, de rebondissements et de scènes insoutenables dignes des meilleures saisons d'American Horror Story ! Hier soir, FX Networks diffusait le season finale de la saison 7 aux Etats-Unis, c'est l'heure de connaître le dénouement grâce à notre récap' ultime de l'épisode 11 : 'Great Again'.

Dès la première seconde de 'Great Again', on fait un bond dans le futur. Nous sommes en 2018, dans la prison la plus sécurisée de Jackson dans le Mississippi. Parmi ses détenus, on retrouve Kai Anderson (!!!) : que fait-il là ? Le jeune homme est en train de faire son pacte habituel et de rallier la gardienne Gloria à sa cause. En quelques minutes, on découvre que Kai a continué le même jeu qu'à l'extérieur en convertissant plusieurs co-détenus dans son culte. Soixante hommes dans ses rangs, en 11 mois de prison : c'est pas mal pour ce tueur en série qui "sauve" les âmes désespérés et en colère. Dans l'épisode précédent ('Charles (Manson) in Charge'), on apprenait qu'il y avait une taupe dans le culte. Est-ce à cause d'elle que Kai Anderson a atterri en prison ? Les scènes qui suivent, onze mois avant, vont tout nous expliquer.

Pourquoi et comment Kai Anderson est-il arrivé en prison ?

On retrouve Kai dans le sous-sol de sa maison, entouré de tous ses disciples. Ils s'apprêtent à réaliser la "Night of a Thousand Tates" même s'ils comptent tuer une centaine de femmes enceintes plutôt que mille (car oui, c'est difficile à trouver). En même temps, Beverly Hope (Adina Porter) craque, elle ne supporte plus de faire partie de cette aventure, et elle voudrait qu'Ally la tue pour mettre fin à sa peine. Ally, elle, a l'air toujours émerveillée par les accomplissements de Kai... Mais on imagine qu'elle joue un double jeu depuis le début et qu'elle attend juste le bon moment pour faire tomber Kai. Les téléspectateurs ne tardent pas à avoir la confirmation quand Ally sort de la maison pour dire au FBI de s'infiltrer au sous-sol. Ca y est, c'est la fin du culte ?! Ça tire dans tous les sens, Kai est arrêté par les forces de l'ordre.

Ally ou Kai : lequel sortira gagnant à la fin ?

De retour à la normale, on retrouve Ally quelques mois plus tard dans son restaurant. Le peuple la voit en véritable héroïne qui a réussi à s'échapper du culte. Un visage familier entre dans le restaurant, c'est Beverly Hope qui vient à la rencontre d'Ally. Elle a été acquittée grâce à elle, car le FBI n'a pas cru en son implication dans un culte dirigé par des hommes blancs qui prônent des idées racistes, misogynes etc. On apprend qu'Ally a eu l'immunité diplomatique (heureusement comme elle a tué son ex-femme Ivy) et qu'elle s'apprête à se lancer dans la course pour devenir sénatrice de l'état du Michigan. L'ancienne prisonnière du culte se sent mieux que jamais. Ally invite Beverly à venir fêter l'anniversaire de son fils Oz à la maison avec sa nouvelle petite amie. Pendant la petite fête, Kai appelle Ally et lui fait, très remonté, des menaces de mort quand il réussira à sortir de prison.

Un ultime affrontement entre les deux personnages principaux de la saison 7

Est-ce que Kai Anderson va réussir à s'échapper grâce à la complicité de la garde Gloria (dont il se sert) ? Voir Ally à la télévision en compétition pour le poste de sénatrice l'agace encore plus. La candidate est aidée par Beverly, maintenant qu'elles ont mis leur passé derrière elles même si elle se servent du culte qui a été démantelé pour essayer de faire gagner des voix à Ally. Le problème c'est que son visage est trop associé à celui de Kai. Il faut changer de tactique. Au même moment, Kai (après avoir établi un plan horrible contre un de ses disciples) réussit à sortir de prison grâce à l'aide de Gloria. Il est prêt à se venger et à tuer Ally lors d'un meeting important. Panique générale quand il se montre ! Animé par la rage, Kai se rend sur scène pour tirer une balle à Ally, sauf que le pistolet n'est pas chargé. Tout ce temps Gloria était du côté d'Ally, c'était leur plan. Par contre, c'en est fini pour Kai Anderson : Beverly le tue après qu'Ally ait prononcé les mots "Tu avais tort. Il y a quelque chose de plus dangereux qu'un homme humilié. Une femme vicieuse". Et c'est le moment le plus jouissif de la saison.

La scène finale d'American Horror Story: Cult

La saison se termine comme elle avait commencé : avec une élection. Après la mort méritée de Kai Anderson, on découvre qu'Ally a gagné l'élection (et que 80% des femmes dans le Michigan ont voté pour elle). La nouvelle sénatrice Mayfair-Richards a enfin eu ce qu'elle voulait : vivre sa vie aux côtés de son fils Ozzy qu'elle couche dans leur maison, après toutes les terreurs qu'ils ont vécues ces deux dernières années. Le mal a été vaincu une bonne fois pour toutes ? Le mystère revient quand on découvre qu'Ally se prépare pour une réunion nocturne, vêtue de la cape verte appartenant au mouvement féministe radical SCUM, lancé par Valerie Solanas (jouée par Lena Dunham dans un épisode précédent). Un culte est tombé, pour laisser la place à un autre ? Rendez-vous l'année prochaine pour la saison 8 !