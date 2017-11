American Horror Story saison 7 : Episode 11, la bande-annonce du season finale 'Great Again' dévoilée

L'heure du dénouement a déjà sonné ! Après l'épisode 10 dans lequel Kai Anderson était à la recherche folle d'un traître dans le culte qu'il a créé, il ne reste déjà plus qu'un épisode avant de dire au revoir à la saga 'Cult'. Et cette saison 7 aura été à la hauteur des espérances des fans d'American Horror Story ! Entre paranoïa, famille, phobies, confiance, politique... Jamais la série n'aura collé autant à l'actualité. Est-ce que Kai Anderson va enfin connaître la chute qu'il mérite ? Qui va payer le prix fort cette fois ? Le mal va-t-il disparaître de Brookfield Heights ? Ally et Ozzy vont rester en vie ? On espère avoir toutes les réponses à nos questions dans l'épisode 11 'Great Again' dont on vous propose la bande-annonce ci-dessous.

Après la meurtre de sa propre soeur Winter, Kai Anderson ne semble plus avoir de pitié pour personne. Que ceux ou celles qui se mettent en travers de son chemin fassent attention ! Il semblerait que Beverly et Ally soient décidées à s'allier contre lui une bonne fois pour toutes... Mais elles n'auront pas droit à l'erreur. Les deux membres du culte vont-elles le tuer ? Kai va-t-il finir en prison et payer pour tous ses crimes ? Dans tous les cas, tout le monde ne pourra sortir triomphant de cette affaire... Rendez-vous le mardi 15 novembre pour le season finale d'American Horror Story: Cult sur la chaîne FX Networks !