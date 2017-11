American Horror Story saison 7 : Episode 10, la bande-annonce de 'Charles in Charge' dévoilée

Déjà bientôt la fin d'American Horror Story: Cult... Avec ses 11 épisodes au total, la saison 7 s'impose comme l'une des favorites auprès des fans du show créé par Ryan Murphy il y a sept ans. Alors qu'on pourrait avoir trouvé la seule faiblesse de Kai Anderson dans l'épisode 9 diffusé hier soir aux Etats-Unis, il est désormais temps de découvrir la bande-annonce du terrifiant épisode 10 à retrouver mardi prochain sur FX Networks ! L'épisode s'intitule 'Charles in Charge' et ne vous détrompez pas : c'est bien une référence à Charles Manson. On regarde le teaser tout de suite !

Que va-t-il se passer dans ce prochain épisode ? D'après les premières images, de nouvelles vies sont en danger... Winter, Ally, Kai... Les figures emblématiques de cette saison 7 se tournent autour et on ne sait plus qui fait confiance à qui. Ally va-t-elle se venger de Winter après tout ce qui s'est passé ? Kai et son culte vont-ils enfin tomber ? Où est passé Ozzy ? La réponse dans quelques jours... Comme vous pouvez le voir, on retrouvera également la mystérieuse Bebe Babbit (Frances Conroy) pour notre plus grand plaisir ! Ca sera l'occasion de découvrir ses réelles intentions... Rendez-vous mardi 7 novembre pour 'Charles in Charge' qui sera aussi sans doute l'occasion de voir Evan Peters en Charles Manson !