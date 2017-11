American Horror Story saison 7 : Episode 10, 'Charles (Manson) in Charge' Qui est la taupe du culte ? (récap)

Hier soir, la paranoïa était mise à l'honneur dans l'avant-dernier épisode de la saga 'Cult' : 'Charles (Manson) in Charge'. Après l'épisode 9 dans lequel la seule faiblesse de Kai Anderson semblait avoir été trouvée, les fans d'American Horror Story attendaient avec impatience la suite de cette saison 7. C'est l'heure du récap' ! Nous voilà replongés le 19 octobre 2016 lors du dernier débat présidentiel aux Etats-Unis. Winter et deux de ses amies se disputaient alors avec Kai au sujet de Trump/Clinton jusqu'à que Kai perde son sang froid en giflant l'une des amies de sa soeur. Très remontée, cette dernière promet d'envoyer Kai faire traiter ses problèmes de colère et violence. Deux semaines plus tard, le garçon voit une sorte de psy qui n'est autre que... Bebe Babbitt ! S'il n'a jamais partagé les mêmes motivations que l'ancienne partisante du mouvement SCUM, c'est à cause d'elle que Kai se lance dans la politique.

Kai Anderson est-il vraiment le sauveur que tout le monde attend ?

On le retrouve ensuite à un nouveau meeting, où plusieurs opposants se dressent contre lui. Ça dégénère un petit peu, mais le pire est évité. Tandis que les tensions entre Ally et Winter n'ont jamais été aussi fortes (leur amour commun pour Ivy, tuée précédemment par Ally), Kai se lance dans une nouvelle histoire sordide : celle de Charles Manson et des meurtres qu'il a commis notamment celui de l'actrice Sharon Tate en 1969 qui a été très médiatisé. Ensuite, on ne comprend pas trop pourquoi au départ, mais Kai sacrifie Gary pour montrer qu'il est impliqué dans le quotidien des habitants de Brookfield Heights et qu'il veut une vie "meilleure" pour eux. Les questions que Beverly Hope pose à Kai à la télévision ne plaisent pas au leader du culte, pourtant il est aux côtés de sa membre la plus loyale. C'est ce dont on se rend compte dans la scène suivante quand Winter propose à Beverly de quitter la ville, ce qu'elle refuse avec aplomb.

De quel côté est réellement Ally ?

Plus parano que jamais, Kai commence à avoir de sérieuses hallucinations et il ne fait plus confiance à personne... Son nouveau but : trouver la taupe qui le trahit au sein du culte. Ally trouve un micro dans la maison, les deux accusent Winter. Juste après le meurtre de Bebe Babbit (par Ally pour défendre Kai), Kai s'occupe du cas de sa soeur et la tue même si c'est sans doute la chose la plus difficile qu'il a eu à faire dans sa vie. Au moment où on pourrait croire que c'était bien Winter (ou Ally qui n'a sans doute pas oublié son plan de faire tomber le culte pour vivre enfin sereine avec son enfant Oz), on découvre que la véritable taupe du culte est l'un des plus proches disciples de Kai : celui qu'on surnomme Speedwagon. Heureusement, Ally le prend en flagrant délit ! Rendez-vous mardi prochain pour l'ultime épisode de 'Cult' ! En attendant, découvrez les premières infos sur la saison 8 d'American Horror Story.